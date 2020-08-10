Загинув учасник акції протесту в Мінську — правозахисники

https://racurs.ua/ua/n142259-zagynuv-uchasnyk-akciyi-protestu-v-minsku-pravozahysnyky.html

Ракурс

Протести у Мінську, які відбулися ввечері і вночі з 9 на 10 серпня після оголошення попередніх результатів виборів президента Білорусі, призвели до загибелі однієї людини.

Молода людина отримала несумісну з життям черепно-мозкову травму внаслідок зіткнення зі спецтехнікою в центрі Мінська. Про це повідомляють правозахисники центру «Вясна» в Телеграм.

Десятки жертв акції перебувають у лікарнях Мінська. Два відділення військового госпіталя заповнені пораненими. Потерпілі також є у лікарні швидкої допомоги і шести лікарнях Мінська, — йдеться в повідомленні.

Ймовірно, йдеться про потерпілого внаслідок зіткнення з автозаком. Відео зіткнення раніше оприлюднили ЗМІ Білорусі.

Як повідомили правозахисники «Вясни», медики швидкої допомоги не змогли врятувати учасника акції «Живе Беларусь». Правозахисники покладають відповідальність за трагічні події минулої ночі на МВС та Раду безпеки Білорусі.

Станом на 10.00 понеділка «Вясна» повідомляє про щонайменше 213 затриманих у Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За головну посаду в країні змагалися Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. В білоруській ЦВК заявили, що явка на виборах вкладе щонайменше 80%, а отже вибори відбулися. За попередніми даними, 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко.

Вночі у Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками та масові затримання.