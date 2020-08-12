Під час акцій протесту в Білорусі, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n142388-bilorusy-skovuut-vulyci-mist-lancugamy-solidarnosti-i-gotuutsya-blokuvaty-dorogy-foto-video.html

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Протести у Білорусі не припиняються четвертий день. Сьогодні учасники акцій протесту планують о 19.00 розпочати блокування вулиць.

Наразі активісти об'єднуються у «ланцюги солідарності» — беруться за руки на знак солідарності проти застосування насильства силовиками, повідомляє видання «Хартія97».

Зокрема, кілька таких акцій відбулося в Мінську, а також у Гомелі, Барановичах, Жодино та Ліді.

В Гродно учасники акції протесту стали на коліна, тримаючи в руках портрети п’ятирічної дівчинки, яка потрапила до лікарні внаслідок нападу бійців ОМОНу на автомобіль, в якому дитина їхала разом із сім'єю.

Окрім того, у Мінську 250 жінок у білому одязі стали у живий ланцюг біля Комаровського ринку в Мінську. Після того, як силовики наказали їм розійтися, вони почали повільно розходитися, закинувши руки за голову.

Нагадаємо, під час акцій протесту в Білорусі постраждали громадяни України.