Володимир Зеленський. Фото: Soho

https://racurs.ua/ua/n142387-u-3-5-mln-grn-obhodytsya-ukrayincyam-dacha-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вирішив проживати на державній дачі попри власну передвиборчу обіцянку.

На обслуговування резиденції президента витрачається 3,5 млн гривень бюджетних грошей на рік. Про це повідомив депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.







Ар'єв засудив подружжя Зеленських, які є доларовими мільйонерами, через користування державною дачею. Він заявив, що президент має п’ять квартир у Києві, розкішну віллу в Італії, апартаменти у Великій Британії та кілька готельних номерів у Грузії. Але попри свої володіння та статки, усе ж вирішив переїхати до президентської резиденції, де буде жити за бюджетний кошт.

Він додав до своїх слів офіційну відповідь від Офісу президента, де повідомляється, що платники податків віддадуть 3,5 млн грн за держдачу Зеленського.





Депутат наголосив, що згідно з інформацією, наданою ОП, президент розпочав готуватися до переїзду ще в червні 2019 року. Тобто одразу після свого обрання. До перемоги на виборах Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами та привілеями. Він стверджував, що державні резиденції треба віддати дітям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський переїхав жити на колишню державну дачу Віктора Ющенка. Зеленські користуються будинком на території резиденції «Конча-Заспа».

Журналісти повідомили, що в цьому маєтку зробили ремонт за державний кошт. Наприкінці 2019 року майже 200 тис. грн із державного бюджету витратили на поточний ремонт, а 110 тис. грн пішло на ремонт системи пожежної сигналізації.