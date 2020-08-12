Адаптивний карантин змінив Кабмін — нові критерії

https://racurs.ua/ua/n142386-adaptyvnyy-karantyn-zminyv-kabmin-novi-kryteriyi.html

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Карантин в Україні діятиме до 31 серпня, але правила адаптивного карантину оновив 12 серпня Кабінет міністрів України. Уряд змінив критерії, за якими регіони країни класифікуються за зонами захворюваності. Зокрема, було змінено показники, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 серпня. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, Україна дуже швидко перейшла поріг у тисячу інфікованих за добу.

Раніше ми рівень загрози визначали за чотирма показниками: кількість ліжок, випадків, тестувань та динаміка зростання кількості випадків. Тепер ми об'єднали два показники, — зазначив очільник профільного міністерства.

Зараз рівень загрози МОЗ визначатиме за трьома показниками:

заповненість ліжок;

рівень тестувань;

рівень нових захворювань на 100 тис. населення за 14 днів.



Окрім цього, відтепер середня кількість тестувань має складати не менше ніж 24 на 100 тис. населення впродовж останніх семи днів. Показник захворюваності не повинен перевищувати базовий рівень ― 40 випадків на 100 тис. населення протягом 14 днів. Якщо заповнюваність ліжок перевищить 50% ― запроваджуватиметься «помаранчевий» рівень. Якщо більше 75% ― «червоний».

Комісія приймає рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки щотижня. Рішення про послаблення рівня небезпеки не може бути переглянуте раніше, ніж через 14 днів.