Адаптивный карантин изменил Кабмин — новые критерии

https://racurs.ua/n142386-adaptivnyy-karantin-izmenil-kabmin-novye-kriterii.html

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Карантин в Украине будет действовать до 31 августа, однако правила адаптивного карантина обновил 12 августа Кабинет министров Украины. В частности, изменены критерии, согласно которым регионы классифицируются по зонам заболеваемости. В частности, были изменены показатели, определяющие эпидемиологическую ситуацию в области.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина очень быстро перешла порог в тысячу инфицированных за сутки.

Ранее мы уровень угрозы определяли по четырем показателям: число коек, случаев, тестирований и динамика роста числа случаев. Теперь мы объединили два показателя, — отметил глава профильного министерства.

Теперь уровень угрозы Минздрав будет определять по трем показателям:

заполненность коек;

уровень тестирования;

уровень новых заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней.



Кроме этого, отныне среднее число тестирований должно составлять не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней. Показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень — 40 случаев на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Если заполняемость коек превысит 50% — будет вводиться «оранжевый» уровень. Если более 75% — «красный».

Комиссия принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности еженедельно. Решение об ослаблении уровня опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.