Паспорта в форме книжечки хочет вывести из оборота Кабмин

Паспорт гражданина Украины, фото: Винницкая ОГА

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Паспорта гражданина Украины в форме книжечки планируют постепенно вывести из оборота.

Соответствующий законопроект Кабинет министров предлагает принять Верховной Раде по результатам сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно этому законопроекту, паспорта в форме книжечки будут постепенно заменять на пластиковую карту. Это будет происходить, когда для граждан будет наступать необходимость заменить фото в паспорте в связи с достижением возраста 25 или 45 лет.

Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковой карточки.

Если гражданин уже достиг 45-летнего возраста и в его паспорт в форме книжечки вклеили новое фото, такой паспорт будет иметь бессрочное действие.

В пояснительной записке соответствующего законопроекта отмечается, что за все время, прошедшее с введения в Украине паспортов гражданина в форме пластиковой карточки, выдано всего около 3 млн таких паспортов.

Напомним, в апреле в Украине появилась возможность оформить электронный паспорт в мобильном приложении «Дія».