Семь лет за попытку побега получил экс-нардеп

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Александра Шепелева, экс-нардепа и подозреваемого в завладении средствами «Родовид банка», а также организации покушения на убийство бывшего владельца этого банка, Деснянский райсуд Киева приговорил к семи годам лишения свободы.

Шепелева признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи шесть лет назад. Это первый приговор бывшему депутату. В других судах также рассматриваются дела против Шепелева о «Родовид банке» и организации двух покушений на убийство. Сегодня Деснянский райсуд назначил Шепелеву семь лет лишения свободы, конфискацию имущества и 8,5 тыс. грн штрафа. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Суд не засчитал Шепелаву срок его пребывания под стражей на территории России.

Сейчас бывший народный депутат находится под стражей, прокурорами поддерживается обвинение в судах еще в ряде уголовных производств. Приговор еще не вступил в силу, — говорится в сообщении.

Напомним, в 2012 году Шепелева объявили в международный розыск по подозрению в завладении средствами «Родовид банка» и организации покушения на убийство экс-владельца этого банка. В следующем году его поймали в Венгрии и экстрадировали в Киев, где он находился под стражей. В 2014 году бывший нардеп содержался в больнице из-за необходимости в лечении. Воспользовавшись помощью подкупленных охранников, Шепелеву удалось сбежать и покинуть Украину.

Нардеп себя виновным не признал. Дела о хищении в «Родовид банке» он называл «приветом» от «Партии регионов» и местью Виктора Януковича за голосование в Верховной Раде за его отставку с поста премьера.

Лишь в 2015 году после задержания в России он сообщил правоохранительным органам Украины о своем пребывании в РФ.