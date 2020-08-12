З Ради за ґрати — сім років за спробу втечі отримав екс-нардеп

https://racurs.ua/ua/n142384-z-rady-za-raty-sim-rokiv-za-sprobu-vtechi-otrymav-eks-nardep.html

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Олександра Шепелева, екс-нардепа та підозрюваного у заволодінні коштами «Родовід банку» і організації замаху на вбивство колишнього власника цього банку, Деснянський райсуд Києва засудив до семи років позбавлення волі.

Шепелева визнано винним у наданні неправомірної вигоди конвоїру та втечі з-під варти шість років тому. Це перший вирок колишньому депутату. В інших судах також розглядаються справи проти Шепелева щодо «Родовід банку» та організації двох замахів на вбивство. Нині Деснянський райсуд дав Шепелеву сім років позбавлення волі, конфіскацію майна та 8,5 тис. грн штрафу. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд не зарахував у строк відбуття покарання Шепелева термін його перебування під вартою на території Росії.

Наразі колишній народний депутат перебуває під вартою, прокурорами підтримується обвинувачення у судах ще у низці кримінальних проваджень. Вирок ще не набрав чинності, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2012 році Шепелева оголосили у міжнародний розшук за підозрою у заволодінні коштами «Родовід банку» і організації замаху на вбивство екс-власника цього банку. Наступного року його спіймали в Угорщині і екстрадували до Києва, де він перебував під вартою. У 2014 році колишній нардеп утримувався в лікарні через потребу у лікуванні. Скориставшись допомогою підкуплених охоронців, Шепелеву вдалося втекти і покинути Україну.

Нардеп себе винним не визнав. Справи про розкрадання у «Родовід банку» називав «привітом» від «Партії регіонів» та помстою Віктора Януковича за голосування у Верховній Раді за його відставку з посади прем'єра.

Лише у 2015 році після затримання у Росії він повідомив правоохоронні органи України про своє перебування в РФ.