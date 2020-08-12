«Найдорожчих» акторів 2020 року назвав Forbes

Рейтинг акторів. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142383-naydorojchyh-aktoriv-2020-roku-nazvav-forbes.html

Ракурс

Forbes оцінив статки світових акторів та склав рейтинг найбільш високооплачуваних із них.

Очолив рейтинг колишній реслер та актор Двейн «Скеля» Джонсон. Він посідає вершину топу вже другий рік поспіль. Про це стало відомо зі списку, який опублікувало видання Forbes.

Видання оцінило річний дохід Джонсона від акторської діяльності в 87,5 млн дол. Зазначається, що за роль у бойовику «Червоне повідомлення» (Red Notice), який вийде на Netflix пізніше в цьому році, актор уже отримав 23,5 млн дол.

Окрім того, актор заробляє великі статки завдяки успіху його лінійки чоловічого спортивного одягу Project Rock, який він розробив сумісно з брендом Under Armour.

Другу сходинку в рейтингу обийняв колега «Скали» по фільму «Червоне повідомлення», канадський актор Раян Рейнолдс. Його дохід видання оцінило в 71 млн дол. Повідомляється, що він заробив понад 20 млн дол. за ролі у фільмах «Примарна шістка» (6 Underground) та «Червоне повідомлення» (Red Notice).

Зачиняє трійцю найбільш високооплачуваних акторів світу американець Марк Волберг, річний дохід якого склав 58 млн дол. Заробив свої мільйони актор у якості продюсера документальних фільмів «Мак-Мілліони» (McMillions) і «Вол-стріт» (Wahl Street).

Також до топу найдорожчих акторів увійшли Бен Аффлек (55 млн дол.), Він Дізель (54 млн дол.), Акшай Кумар (48 млн дол.), Лін-Мануель Міранда (45,5 млн дол.), Вілл Сміт (44,5 млн дол.), Адам Сендлер (41 млн дол.) та Джекі Чан (40 млн дол.).



Оцінки заробітку ґрунтуються на даних Nielsen, ComScore, Box Office Mojo та IMDB, а також на інтерв’ю з інсайдерами галузі. Усі цифри є передподатковими та зображають прибуток між 1 червня 2019 року та 1 червня 2020 року. Гонорари для агентів, менеджерів та юристів не віднімаються.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найбагатших людей світу від Forbes поповнив засновник компанії Tesla та виробника ракет-носіїв сімейства Falcon SpaceX Ілон Маск, який завдяки зростанню акцій Tesla піднявся на п’яту сходинку Forbes Real-Time Billionaires.