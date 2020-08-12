Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві знімають кінострічку The Last Mercenary, фото: Wallpaperflare
Зйомки фільму Netflix з Ван-Даммом починаються у Києві — де перекриватимуть дороги (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n142382-u-kyievi-perekryvaut-dorogy-dlya-zyomok-filmu-netflix-z-van-damom-spysok.htmlРакурс
У Києві для проведення зйомок кінострічки компанії Netflix під назвою The Last Mercenary передбачено перекриття низки доріг.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 10 серпня, опублікованому на сайті КМДА.
Очікується, що зйомки у Києві триватимуть у період до 26 вересня.
Зйомки, зокрема, здійснюватимуться:
- 14 серпня з 5.00 по 21.00 на вулиці Костянтинівській, з її перекриттям;
- 17 серпня з 5.00 по 18.00 на вулиці Електриків, з її перекриттям;
- 12 та 18 серпня з 11.00 до 21.00 на площі Спортивній, 3;
- 12 та 18 серпня з 05.00 до 14.00 на вулицях Січових Стрільців (з обмеженням руху по цій вулиці) та Гоголівській (з перекриттям цієї вулиці);
- 17 серпня з 14.00 по 21.30 на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з її перекриттям;
- 25 серпня на вулиці Ярославській з 5.00 до 21.00, з її перекриттям;
- 25 та 26 вересня з 7.00 до 4.00 на вулицях Пилипа Орлика та Липській до провулку Липського.
The Last Mercenary — це комедійний бойовик, який розповідає про політичні інтриги.
Нагадаємо, одну з головних ролей у The Last Mercenary грає відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм.
.