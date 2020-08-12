У Києві знімають кінострічку The Last Mercenary, фото: Wallpaperflare

https://racurs.ua/ua/n142382-u-kyievi-perekryvaut-dorogy-dlya-zyomok-filmu-netflix-z-van-damom-spysok.html

Ракурс

У Києві для проведення зйомок кінострічки компанії Netflix під назвою The Last Mercenary передбачено перекриття низки доріг.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 10 серпня, опублікованому на сайті КМДА.

Очікується, що зйомки у Києві триватимуть у період до 26 вересня.

Зйомки, зокрема, здійснюватимуться:

14 серпня з 5.00 по 21.00 на вулиці Костянтинівській, з її перекриттям;

17 серпня з 5.00 по 18.00 на вулиці Електриків, з її перекриттям;

12 та 18 серпня з 11.00 до 21.00 на площі Спортивній, 3;

12 та 18 серпня з 05.00 до 14.00 на вулицях Січових Стрільців (з обмеженням руху по цій вулиці) та Гоголівській (з перекриттям цієї вулиці);

17 серпня з 14.00 по 21.30 на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з її перекриттям;

25 серпня на вулиці Ярославській з 5.00 до 21.00, з її перекриттям;

25 та 26 вересня з 7.00 до 4.00 на вулицях Пилипа Орлика та Липській до провулку Липського.

The Last Mercenary — це комедійний бойовик, який розповідає про політичні інтриги.

Нагадаємо, одну з головних ролей у The Last Mercenary грає відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм.