Стало відомо, де розглядатимуть справу Мангера

https://racurs.ua/ua/n142380-stalo-vidomo-de-rozglyadatymut-spravu-mangera.html

Ракурс

Справу про вбивство Катерини Гандзюк щодо підозрюваних в організації нападу на активістку, голови Херсонської облради Владислава Мангера, а також екс-помічника депутата облради Олександра Левіна розглядатиме Дніпровський райсуд Києва.

Таке рішення 12 серпня ухвалив Київський апеляційний суд, повідомляє в Фейсбук спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Главу Херсонської облради звинувачують у змові з метою організації нападу на Гандзюк (ч. 3 ст. 27 КК, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК).

Підсудність справи раніше оскаржили адвокати Мангера після того, як Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт. Вони просили розглядати справу в Херсоні. 4 серпня Верховний суд відхилив клопотання захисту і залишив справу в Києві.

Мангер і Левін перебувають під арештом. Запобіжний захід для голови облради діє до 11 вересня, а для екс-помічника — до 24 серпня.

Нагадаємо, торік суд засудив до ув’язнення п’ятьох виконавців нападу.