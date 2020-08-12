Стало известно, где будут рассматривать дело Мангера

https://racurs.ua/n142380-stalo-izvestno-gde-budut-rassmatrivat-delo-mangera.html

Ракурс

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк в отношении подозреваемых в организации нападения на активистку, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, а также экс-помощника депутата облсовета Александра Левина, будет рассматривать Днепровский райсуд Киева.

Такое решение 12 августа принял Киевский апелляционный суд, сообщает в Фейсбук сообщество «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Главу Херсонского облсовета обвиняют в сговоре с целью организации нападения на Гандзюк (часть 3 статьи 27 УК, часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 121 УК).

Подсудность дела ранее оспорили адвокаты Мангера после того, как Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт. Они просили рассматривать дело в Херсоне. 4 августа Верховный суд отклонил ходатайство защиты и оставил дело в Киеве.

Мангер и Левин находятся под арестом. Мера пресечения для главы облсовета действует до 11 сентября, а для экс-помощника — до 24 августа.

Напомним, в прошлом году суд приговорил к заключению пятерых исполнителей нападения.