Новый динозавр. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142379-novyy-vid-dinozavra-obnarujili-paleontologi-foto.html

Ракурс

Ближайшего родственника Тираннозавра Рекса обнаружили ученые из Университета Саутгемптона. Они заявили, что недавно обнаруженные кости на острове Уайт в Великобритании принадлежат неизвестному ранее виду динозавров.

Существо населяло планету 115 млн лет назад и достигало почти четырех метров в длину. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что обнаруженный динозавр относится к одной группе с Тираннозавром Рексом и птицами. Ученые назвали нового динозавра Vectaerovenator inopinatus из-за больших воздушных полостей, которые нашли в его костях.

Ученые выяснили, что воздушные мешки динозавра, которые сейчас также наблюдаются у современных птиц, были своеобразным продолжением легких. Их функция заключалась в том, чтобы делать скелет легче и помогать поддерживать дыхание.

Руководитель исследования Крис Баркер рассказал, что исследователи очень удивились тому, насколько пустым было это древнее животное. Части его скелета были очень хрупкими. Отмечается, что информации о динозаврах Европы этого периода практически нет, поэтому это открытие значительно расширило понимание ученых о том, какие существовали животные.

Отмечается, что для анализа ученые использовали кости шеи, спины и хвоста.





Напомним, ранее мы сообщали, что ближайшего родственника динозавров обнаружили ученые. Ученые проанализировали геном ящерицы и выяснили, что она имеет необычную аминокислотную последовательность ДНК и РНК, которая говорит о том, что это животное похоже и на рептилий, и на млекопитающих.