Народных депутатов предлагают отозвать по народной инициативе, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n142378-otzyvat-deputatov-po-narodnoy-iniciative-predlagaut-slugi.html

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Введение в Украине возможности отозвать депутатов по народной инициативе предлагает законопроект № 3972, поданный в Верховную Раду депутатами из «Слуги народа» Георгием Мазурашу и Максимом Павлюком.

Законопроект в Раду поступил 10 августа. Об этом сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке законопроекта его авторы отмечают, что, согласно ст. 5 Конституции, единственным источником власти в Украине является народ. Поэтому они предлагают предоставить возможность гражданам не только избирать депутатов, но и отозвать их, если они не оправдали доверия избирателей.

Этот законопроект касается депутатов-мажоритарщиков, которых избирают на одномандатных избирательных округах.

Предоставить возможность их отозвать гражданам предлагается в случае:

нарушение народными избранниками законодательства или норм Конституции;

систематического невыполнения депутатских обязанностей;

использования депутатских полномочий в личных корыстных целях;

систематического нарушения норм депутатской этики и морали;

несоответствия практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы;

сокрытия депутатом имущества и доходов, внесения существенно неточных данных в декларацию.

Отмечается, что избиратели в Украине уже имеют возможность отозвать депутатов местных советов. Соответствующий механизм предусмотрен законом «О статусе депутатов местных советов».

Народный депутат должен чувствовать ответственность перед избирателями, прилагать все усилия для выполнения пунктов предвыборной программы, — подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, осенью прошлого года Верховная Рада поддержала введение наказания для депутатов за прогулы.