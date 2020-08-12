Відкликати депутатів за народною ініціативою пропонують «слуги»

Народних депутатів пропонують відкликати за народною ініціативою, фото: «Голос України»

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Ракурс

Запровадження в Україні можливості відкликати депутатів за народною ініціативою пропонує законопроект № 3972, поданий до Верховної Ради депутатами зі «Слуги народу» Георгієм Мазурашу та Максимом Павлюком.

Законопроект до Ради надійшов 10 серпня. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці законопроекту його автори зазначають, що, згідно зі ст. 5 Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому вони пропонують надати можливість громадянам не лише обирати депутатів, а й відкликати їх, якщо вони не виправдали довіру виборців.

Цей законопроект стосується депутатів-мажоритарників, яких обирають на одномандатних виборчих округах.

Надати можливість їх відкликати громадянам пропонується в разі:

порушення народними обранцями законодавства чи норм Конституції;

систематичного невиконання депутатських обов’язків;

використання депутатських повноважень в особистих корисливих цілях;

систематичного порушення норм депутатської етики і моралі;

невідповідності практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборчої програми;

приховування депутатом майна і доходів, занесення суттєво неточних даних у декларацію.

Зазначається, що виборці в Україні вже мають можливість відкликати депутатів місцевих рад. Відповідний механізм передбачений законом «Про статус депутатів місцевих рад».

Народний депутат має відчувати відповідальність перед виборцями, докладати всіх зусиль для виконання пунктів передвиборчої програми, — наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, восени минулого року Верховна Рада підтримала запровадження покарання для депутатів за прогули.