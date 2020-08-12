Тимчасово відмовитися від стоматологів порадили у ВООЗ

Лікування зубів. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142377-tymchasovo-vidmovytysya-vid-stomatologiv-poradyly-u-vooz.html

Ракурс

Коронавірус у світі вплинув і на лікування зубів. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила рекомендації для дантистів. Лікарі пропонують перенести лікування зубів на спад пандемії через те, що ризик заразитися коронавірусом особливо великий для дантистів та їхніх клієнтів.

Наразі експерти радять проводити огляд ротової порожнини дистанційно. Про це повідомляє Science alert.

Повідомляється, що в багатьох країнах вже почали відновлювати стоматологічні послуги, тому у ВООЗ вирішили випустити керівництво для дантистів про те, як знизити ризик захворювання на коронавірус під час роботи.

Однією з рекомендацій у керівництві згадується необхідність проводити лише термінові або екстрені втручання, які мають важливе значення для збереження функції ротової порожнини та зняття болю. А естетичні втручання радять поки відкласти.

Водночас у ВООЗ нагадали, що у світі майже 3,5 млрд людей страждають від хвороб порожнини рота, а це майже половина населення планеті. Найпоширенішим захворюванням людей є карієс постійних зубів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує поширюватися, але вакцини від інфекції може не з’явитися, вважають у ВООЗ. Наразі кілька вакцин перебувають на фінальному етапі клінічних випробувань, однак їх ефективність ставиться під сумнів.