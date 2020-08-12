Временно отказаться от стоматологов посоветовали в ВОЗ

Лечение зубов. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142377-vremenno-otkazatsya-ot-stomatologov-posovetovali-v-voz.html

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Коронавирус в мире повлиял и на лечение зубов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала рекомендации для дантистов. Врачи предлагают перенести лечение зубов до спада пандемии из-за того, что риск заразиться коронавирусом особенно велик для дантистов и их клиентов.

Сейчас эксперты советуют проводить осмотр ротовой полости дистанционно. Об этом сообщает Science alert.

Сообщается, что во многих странах уже начали восстанавливать стоматологические услуги, поэтому в ВОЗ решили выпустить руководство для дантистов о том, как снизить риск заболевания коронавирусом во время работы.

Одной из рекомендаций в руководстве упоминается необходимость проводить только срочные или экстренные вмешательства, которые имеют важное значение для сохранения функции ротовой полости и снятия боли. А эстетические вмешательства советуют пока отложить.

В то же время в ВОЗ напомнили, что в мире почти 3,5 млрд людей страдают от болезней полости рта, а это почти половина населения планеты. Самым распространенным заболеванием людей является кариес постоянных зубов.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает распространяться, но вакцины от инфекции может не появиться, считают в ВОЗ. Сейчас несколько вакцин находятся на финальном этапе клинических испытаний, однако их эффективность ставится под сомнение.