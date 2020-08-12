Соревноваться за кресло мэра Киева решил экс-нардеп Береза. Фото: Главком

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Ракурс

Борислав Береза, бывший народный депутат Украины, решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Киева. Политик также заявил, что его «ЭкоПартия» будет участвовать в выборах в Киевсовет.

Береза считает, что десятилетиями Киевом управляли «случайные люди», у которых не было четкой стратегии или видения будущего столицы. Именно поэтому, по его словам, Киев славится незаконными и хаотичными застройками и уничтожением зеленых зон, а не хорошей инфраструктурой и сохраненными историческими памятками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Этому нужно положить конец. Киевлянам нужна своя власть, которая будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков. За руль наконец должны стать люди, которые готовы на реальные действия и готовы показать реальные результаты, — отметил Береза.

Для этого нужно «выгнать из кабинетов старых коррупционеров и не разрешить завести новых». Береза также отметил, что его цель и цель его партии — разработать полноценную экологическую программу развития столицы.

Береза был внефракционным народным депутатом Верховной Рады прошлого созыва. В 2015 году он уже баллотировался в мэры Киева. Тогда он прошел во второй тур, набрал 8,84% голосов и проиграл Кличко.

Напомним, накануне шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос». От «Слуги народа» за это кресло будет соревноваться Ирина Верещук, от «Батькивщины» — Алексей Кучеренко.