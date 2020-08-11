«Голос» выставил против Кличко в Киеве шоумена Притулу, фото — Фейсбук С. Притули

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Ракурс

Сергей Притула идет на выборы мэра Киева от партии «Голос». Об этом шоумен и волонтер сообщил во время презентации региональных команд партии.

В Киеве 11 августа состоялась презентация кандидатов на местные выборы от партии «Голос».

Шоумен и волонтер сообщил, что идет во власть «менять столицу вместе с командой».

Вы не найдете в списке команды моих кумовьев или свадебных фотографов. Специалистов найдете, но участников шоу «Вар'яти» не будет. Через год мне не надоест и я не сложу мандат, — заявил Притула.

Ранее на праймериз определила собственного кандидата на выборах в столице и партия власти «Слуга народа». «Слуги» отправили на состязание с действующим мэром нардепа Ирину Верещук.

«Батькивщина» выдвигает кандидатом народного депутата Алексея Кучеренко.