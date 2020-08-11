Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Голос» виставив проти Кличка в Києві шоумена Притулу, фото — Фейсбук С. Притули

«Голос» виставив проти Кличка в Києві шоумена Притулу (ВІДЕО)

11 сер 2020, 16:08
999

Сергій Притула йде на вибори міського голови Києва від партії «Голос». Про це шоумен та волонтер повідомив під час презентації регіональних команд.

У Києві 11 серпня відбувається презентація кандидатів на місцеві вибори від партії «Голос».

Шоумен і волонтер повідомив, що йде змінювати столицю разом із командою.

Ви не знайдете у списку команди моїх кумів чи весільних фотографів. Фахівців знайдете, але учасників шоу «Вар'яти» не буде. Через рік мені не набридне і я не складу мандат, — заявив Притула.


Раніше на праймеріз визначила власного кандидата на виборах у столиці й партія влади «Слуга народу». «Слуги» відправили на двобій із чинним мером нардепа Ірину Верещук.

«Батьківщина» висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿