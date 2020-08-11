«Голос» виставив проти Кличка в Києві шоумена Притулу, фото — Фейсбук С. Притули

https://racurs.ua/ua/n142336-golos-vystavyv-proty-klychka-v-kyievi-shoumena-prytulu-video.html

Ракурс

Сергій Притула йде на вибори міського голови Києва від партії «Голос». Про це шоумен та волонтер повідомив під час презентації регіональних команд.

У Києві 11 серпня відбувається презентація кандидатів на місцеві вибори від партії «Голос».

Шоумен і волонтер повідомив, що йде змінювати столицю разом із командою.

Ви не знайдете у списку команди моїх кумів чи весільних фотографів. Фахівців знайдете, але учасників шоу «Вар'яти» не буде. Через рік мені не набридне і я не складу мандат, — заявив Притула.



Раніше на праймеріз визначила власного кандидата на виборах у столиці й партія влади «Слуга народу». «Слуги» відправили на двобій із чинним мером нардепа Ірину Верещук.

«Батьківщина» висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка.