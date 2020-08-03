Рейтинг кандидатів у мери Києва. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Ракурс

Віталій Кличко лідирує у рейтингу кандидатів на виборах міського голови столиці.

За чинного міського голову готові проголосувати 41,7% з тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. На другій позиції розташувався шоумен Сергій Притула, якого підтримують 11,6% киян. Кандидата від «Слуги народу» Ірину Верещук готові підтримати 9,4% виборців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Засновника Eurolab Андрія Пальчевського готові підтримати 9%, а 5,4% — можуть проголосувати за депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, 4,5% — підтримують колишнього мера Олександра Попова, а 3,5% — нардепа Вадима Рабіновіча, 3,3% — Олексія Омельченка.

Також соціологи змоделювали другий тур місцевих виборів, за умови виходу до нього Віталія Кличка та інших кандидатів. У парі з Верещук Кличко переміг би з результатом 64% проти 22%, у парі з Гончаренком — 68% проти 13%, у парі з Пальчевським — 67% проти 20%, у парі з Притулою — 63% проти 21%.

На виборах до міської ради кияни готові підтримати партію «Європейська солідарність» — політсилу підтримують 19,8%. На другій та третій позиціях рейтингу партій розташувалися «Слуга народу» з результатом 19,3% та «УДАР» — 17,1%. За партію «Опозиційна платформа — За життя» проголосували б 8,0% таких опитаних, партію «Батьківщина» — 5,7%, партію Шарія — 5,0%, партію «Голос» — 4,6%, партію «Перемога Пальчевського» — 4,5%, партію «Сила і честь» — 3,0%, партію «Свобода» — 2,5%.

Нагадаємо, липневі рейтинги соціологів свідчили про беззаперечну перевагу Віталія Кличка — за нього були готові проголосувати 43,7% виборців, які вже визначилися, за кого з кандидатів голосуватимуть. На другій позиції розташовувався засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський, а третє місце посідав заступник міністра охорони здоров’я і головний санлікар України Віктор Ляшко.