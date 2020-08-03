Рейтинг кандидатов в мэры Киева. Фото: Виталий Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/n141963-novyy-reyting-kandidatov-v-mery-kieva-opublikovali-sociologi.html

Ракурс

Виталий Кличко лидирует в рейтинге кандидатов на выборах городского головы столицы.

За действующего мэра готовы проголосовать 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На второй позиции расположился шоумен Сергей Притула, которого поддерживают 11,6% киевлян. Кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук готовы поддержать 9,4% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Основателя Eurolab Андрея Пальчевского готовы поддержать 9%, а 5,4% — могут проголосовать за депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, 4,5% — поддерживают бывшего мэра Александра Попова, а 3,5% — нардепа Вадима Рабиновича, 3,3% — Алексея Омельченко.

Также социологи смоделировали второй тур местных выборов, при условии выхода в него нему Виталия Кличко и других кандидатов. В паре с Верещук Кличко победил бы с результатом 64% против 22%, в паре с Гончаренко — 68% против 13%, в паре с Пальчевским — 67% против 20%, в паре с Притулой — 63% против 21%.

На выборах в городской совет киевляне готовы поддержать партию «Европейская солидарность» — политсилу поддерживают 19,8%. На второй и третьей позициях рейтинга партий расположились «Слуга народа» с результатом 19,3% и «УДАР» — 17,1%. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию «Батькивщина» — 5,7%, партию Шария — 5,0%, партию «Голос» — 4,6%, партию «Победа Пальчевского» — 4,5%, партию «Сила и честь» — 3,0%, партию «Свобода» — 2,5%.

Напомним, июльские рейтинги социологов свидетельствовали о подавляющем преимуществе Виталия Кличко — за него были готовы проголосовать 43,7% избирателей, которые уже определились, за кого из кандидатов будут голосовать. На второй позиции располагался основатель клиники Eurolab Андрей Пальчевский, а третье место занимал заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко.