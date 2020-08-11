Кузьменко відпустили під домашній арешт

Юлія Кузьменко, фото: Дмитро Шолох

https://racurs.ua/ua/n142335-kuzmenko-vidpustyly-pid-domashniy-aresht.html

Ракурс

Юлію Кузьменко, підозрювану у вчиненому в липні 2016 року в Києві вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили під домашній арешт.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду, повідомляє видання «Українська правда».

Отже, апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду Києва, яка продовжувала арешт Кузьменко до 13 вересня.

На думку суду, ризики, на які раніше посилалися правоохоронці щодо Кузьменко (втеча, перешкоджання слідству тощо), вже нечинні, оскільки слідство у справі про вбивство Шеремета завершене.

Водночас прокурор просив не скасовувати для Кузьменко арешт, стверджуючи, що ризики продовжують існувати, оскільки слідство ще не встановило замовників вбивства. На запитання суду, який є зв’язок між Кузьменко та невстановленими замовниками, прокурор не дав прямої відповіді.

Також у суді були особи, готові взяти Кузьменко на поруки. Серед них — депутат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар, колишній радянський політв’язень Степан Хмара та військовий і екс-депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.

Зазначається, що ЗМІ та громадських слухачів до зали засідання не допустили.

Завтра, 12 серпня, має відбутися засідання суду щодо ще одного фігуранта справи Шеремета, який також перебуває за ґратами, — ветерана російсько-української війни Андрія Антоненка.

Кузьменко, Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь затримали у грудні 2019 року за підозрою у вбивстві Шеремета. Дугарь згодом відпустили під нічний домашній арешт, в пізніше — відпустили під заставу.

Слідство у справі ймовірних виконавців вбивства Шеремета було завершене 22 травня. Розслідування щодо замовників вбивства виокремлене в іншу справу і наразі триває.

Нагадаємо, розмір застави для Дугарь суд визначив у розмірі понад 168 тис. грн. Також на неї було покладено обов’язок носити електронний браслет.