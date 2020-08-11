Кузьменко отпустили под домашний арест

Юлия Кузьменко, фото: Дмитрий Шолох

https://racurs.ua/n142335-kuzmenko-otpustili-pod-domashniy-arest.html

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Юлию Кузьменко, подозреваемую в совершенном в июле 2016 года в Киеве убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили под домашний арест.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, сообщает издание «Украинская правда».

Таким образом апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, которое продлевало арест Кузьменко до 13 сентября.

По мнению суда, риски, на которые ранее ссылались правоохранители по Кузьменко (побег, препятствование следствию и т. д.) уже недействительны, поскольку следствие по делу об убийстве Шеремета завершено.

В то же время прокурор просил не отменять для Кузьменко арест, утверждая, что риски продолжают существовать, поскольку следствие еще не установило заказчиков убийства. На вопрос суда, связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками, прокурор не дал прямого ответа.

Также в суде были лица, готовые взять Кузьменко на поруки. Среди них — депутат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара и военный и экс-депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

Отмечается, что СМИ и общественных слушателей в зал заседания не допустили.

Завтра, 12 августа, должно состояться заседание суда по еще одному фигуранту дела Шеремета, который также находится за решеткой, — ветерану российско-украинской войны Андрею Антоненко.

Кузьменко, Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь задержали в декабря 2019 года по подозрению в убийстве Шеремета. Дугарь впоследствии отпустили под ночной домашний арест, в позже — отпустили под залог.

Следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства Шеремета было завершено 22 мая. Расследование относительно заказчиков убийства выделено в другое дело и сейчас продолжается.

Напомним, размер залога для Дугарь суд определил в размере более 168 тыс. грн. Также на нее была возложена обязанность носить электронный браслет.