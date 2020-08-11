Насилие над детьми. Фото: Детектор медиа

https://racurs.ua/n142334-roditeli-snimali-4-letnego-rebenka-v-porno-na-dnepropetrovschine-foto.html

Ракурс

На Днепропетровщине семейная пара зарабатывала деньги на порнофильмах с участием собственной 4-летней дочери. Супругов разоблачили в июне 2018 года правоохранители.

Теперь родители ребенка понесут ответственность за сексуальную эксплуатацию ребенка в виде 12,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.







Сообщается, что полицейские установили никнейм, под которым семейная пара загружала порнографические материалы в сеть. Злоумышленниками оказались 29-летний мужчина и его 30-летняя жена.

Они снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали видео за криптовалюту на специализированных ресурсах. Также злоумышленники устраивали онлайн-трансляции с ребенком за деньги.

Во время обыска, который проводила полиция, были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и камеры, которые использовались для создания порнографического контента, а также сами видеозаписи.

Досудебное расследование продолжалось больше года и еще столько же времени заняло рассмотрение дела в суде. Лишь в начале августа 2020 года суд Октябрьский районный суд Октябрьского района города Кривого Рога признал супругов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.







Семейную пару привлекли к ответственности по следующим статьям:

торговля людьми (ст. 149);

изнасилование (ст. 152);

сексуальное насилие (ст. 153);

развращение несовершеннолетних (ст. 156);

изготовление, сбыт и распространение порнографии (ст. 301).

Суд установил наказание для пары в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что детскую порнографию снимали и продавали жители Винницкой области. Детей снимали в порно, завлекая к съёмкам под видом модельного агентства.