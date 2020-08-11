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Ракурс
Насилие над детьми. Фото: Детектор медиа

12,5 лет за решеткой проведет семейная пара, которая снимала порно с 4-летней дочкой (ФОТО)

11 авг 2020, 15:31
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На Днепропетровщине семейная пара зарабатывала деньги на порнофильмах с участием собственной 4-летней дочери. Супругов разоблачили в июне 2018 года правоохранители.

Теперь родители ребенка понесут ответственность за сексуальную эксплуатацию ребенка в виде 12,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Задержание злоумышленников. Фото: Нацполиция

Сообщается, что полицейские установили никнейм, под которым семейная пара загружала порнографические материалы в сеть. Злоумышленниками оказались 29-летний мужчина и его 30-летняя жена.

Они снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали видео за криптовалюту на специализированных ресурсах. Также злоумышленники устраивали онлайн-трансляции с ребенком за деньги.

Во время обыска, который проводила полиция, были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и камеры, которые использовались для создания порнографического контента, а также сами видеозаписи.

Досудебное расследование продолжалось больше года и еще столько же времени заняло рассмотрение дела в суде. Лишь в начале августа 2020 года суд Октябрьский районный суд Октябрьского района города Кривого Рога признал супругов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Суд над супругами. Фото: Нацполиция

Семейную пару привлекли к ответственности по следующим статьям:


  • торговля людьми (ст. 149);
  • изнасилование (ст. 152);
  • сексуальное насилие (ст. 153);
  • развращение несовершеннолетних (ст. 156);
  • изготовление, сбыт и распространение порнографии (ст. 301).

Суд установил наказание для пары в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что детскую порнографию снимали и продавали жители Винницкой области. Детей снимали в порно, завлекая к съёмкам под видом модельного агентства.

Источник: Ракурс


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