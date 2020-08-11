Насилля над дитиною. Фото: Детектор медіа

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На Дніпропетровщині сімейна пара заробляла гроші на порнофільмах за участю власної 4-річної дитини. Подружжя викрили в червні 2018 року правоохоронці.

Тепер батьки дитини понесуть відповідальність за сексуальну експлуатацію малолітньої дитини у виді 12,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.







Повідомляється, що поліцейські встановили нікнейм, під яким сімейна пара завантажувала порнографічні матеріали до мережі. Зловмисниками виявилися 29-річний чоловік та його 30-річна дружина.

Вони фільмували статеві акти з 4-річною донькою та продавали відео за криптовалюту на спеціалізованих ресурсах. Також зловмисники влаштовували онлайн-трансляції з дитиною за гроші.

Під час обшуку, який проводила поліція, було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та камери, що використовувалися для створення порнографічного контенту, а також самі відеозаписи.

Досудове розслідування продовжувалося понад рік і ще стільки ж часу зайняв розгляд справи в суді. Лише на початку серпня 2020 року суд Жовтневого районного міста Кривого Рогу визнав подружжя винними в скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.





Сімейну пару притягли до відповідальності за такими статтями:

торгівля людьми (ст. 149);

зґвалтування (ст. 152);

сексуальне насильство (ст. 153);

розбещення неповнолітніх (ст. 156);

виготовлення, збут і розповсюдження порнографії (ст. 301).

Суд призначив кожному з них 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дитячу порнографію знімали та продавали жителі Вінницької області. Дітей знімали у порно, запрошуючи до модельної агенції.