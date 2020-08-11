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Тепер батьки дитини понесуть відповідальність за сексуальну експлуатацію малолітньої дитини у виді 12,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції
України.
Досудове розслідування продовжувалося понад рік і ще стільки ж часу зайняв розгляд справи в суді. Лише на початку серпня 2020 року суд Жовтневого районного міста Кривого
Рогу визнав подружжя винними в скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.
Насилля над дитиною. Фото: Детектор медіа
12,5 років за ґратами проведе подружжя, яке знімало порно зі своєю 4-річною дочкою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n142334-batky-znimaly-4-richnu-dytynu-v-porno-na-dnipropetrovschyni-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині сімейна пара заробляла гроші на порнофільмах за участю власної 4-річної дитини. Подружжя викрили в червні 2018 року правоохоронці.
Тепер батьки дитини понесуть відповідальність за сексуальну експлуатацію малолітньої дитини у виді 12,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції
України.
Повідомляється, що поліцейські встановили нікнейм, під яким сімейна пара завантажувала порнографічні матеріали до мережі. Зловмисниками виявилися 29-річний чоловік та його 30-річна дружина.
Вони фільмували статеві акти з 4-річною донькою та продавали відео за криптовалюту на спеціалізованих ресурсах. Також зловмисники влаштовували онлайн-трансляції з дитиною за гроші.
Під час обшуку, який проводила поліція, було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та камери, що використовувалися для створення порнографічного контенту, а також самі відеозаписи.
Досудове розслідування продовжувалося понад рік і ще стільки ж часу зайняв розгляд справи в суді. Лише на початку серпня 2020 року суд Жовтневого районного міста Кривого
Рогу визнав подружжя винними в скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.
Сімейну пару притягли до відповідальності за такими статтями:
- торгівля людьми (ст. 149);
- зґвалтування (ст. 152);
- сексуальне насильство (ст. 153);
- розбещення неповнолітніх (ст. 156);
- виготовлення, збут і розповсюдження порнографії (ст. 301).
Суд призначив кожному з них 12 років і 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дитячу порнографію знімали та продавали жителі Вінницької області. Дітей знімали у порно, запрошуючи до модельної агенції.
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