Окружной админсуд вернул Венедиктовой подозрения на Вовка и его четырех коллег из ОАСК, фото — 112 Украина

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Подозрение на председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и его четырех коллег вернули в Офис генерального прокурора.

Сайт суда 11 августа сообщил, что эти подозрения прокуроры оставили на стуле в коридоре в нерабочее время, чем нарушили соответствующую процедуру.

Это были сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П., Погрибниченку И.М., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве от 25 февраля 2014 года, — говорится на сайте ОАСК.

В аппарате ОАСК обратили внимание, что документы, которые 2 августа оставили прокуроры, не имели сведений о дате, месте, времени, данных лиц, кому именно было адресовано сообщение о подозрении, кем именно и на каком основании.

Дело в отношении судей ОАСК касается вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и «начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС». НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В мае 34 судьи Окружного админсуда (включая Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию «ПриватБанка») не пришли на обязательное квалификационное оценивание.

Впоследствии ОАСК временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности председателя ВККС.

В июле НАБУ и ГПУ обыскали ОАСК и рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства суда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений. В ОАСК заявили о давлении, а Вовк назвал опубликованные записи НАБУ ложью. Поддержал коллег и Высший совет правосудия.