Окружний адмінсуд повернув Венедіктовій підозри на Вовка і ще чотирьох суддів ОАСК

Голова ОАКС Павло Вовк, фото — 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142333-okrujnyy-adminsud-povernuv-venediktoviy-pidozry-na-vovka-i-sche-chotyroh-suddiv-oask.html

Ракурс

Справу Вовка продовжують розслідувати правоохоронці. Водночас підозри на голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка і його чотирьох колег повернули до Офісу генерального прокурора.

Сайт суду 11 серпня повідомив, що ці підозри прокурори залишили на стільці в коридорі суду в позаробочий час, чим порушили відповідну процедуру.

Це були повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні від 25 лютого 2014 року, — йдеться на сайті ОАСК.

В апараті ОАСК звернули увагу, що документи, які 2 серпня залишили прокурори, не мали відомостей про дату, місце, час, дані осіб, кому саме було здійсненне повідомлення про підозру та ким саме і на якій підставі.

Справа щодо суддів ОАСК стосується втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і «почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС». НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

У травні 34 судді Окружного адмінсуду (включно із головою Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію «ПриватБанку») не прийшли на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання.

Згодом ОАСК тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови ВККС.

У липні НАБУ та ГПУ обшукали ОАСК і розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва суду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. В ОАСК заявили про тиск, а Вовк назвав опубліковані записи НАБУ брехнею. Підтримала колег і Вища рада правосуддя.