1 вересня діти Івано-Франківська йдуть у школи

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Карантин в Україні діятиме до 31 серпня, проте його можуть продовжити і після цього. Зокрема, під питанням залишається робота шкіл. Однак з 1 вересня школи Івано-Франківська готуються відкрити свої двері для учнів.

Зараз в місті ведеться підготовка навчальних закладів до повернення дітей до очного навчання. Місцеві органи влади планують, що учні сядуть за шкільні парти попри рішення Кабміну про введення карантину через епідемію коронавірусу. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав мер міста Руслан Марцінків.

Незалежно від рішень уряду і поділів на зони карантину, постійних змін і роз’яснень — діти 1 вересня йдуть в школу! — написав він у вівторок.

Марцінків повідомив, що в школах наносяться спеціальні розмітки руху, облаштовуються місця для скринінгу температури і закуповуються дезінфектори.

Ми дбаємо про здоров’я дітей, але дбаємо і про належну освіту! Кабмін змінює умови кожного дня, але ми ставимо за мету — створити всі можливі умови і почати навчання і повноцінне життя з 1 вересня, — підкреслив він.

Нагадаємо, епідемічна ситуація в області не відповідає критеріям для послаблення карантину, відсоток виявлення захворювання вище встановленого значення в 11%. За добу на Івано-Франківщині зафіксовано 114 нових випадків захворювання.