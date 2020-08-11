1 сентября дети Ивано-Франковска идут в школу — Кабмин нам не указ, заявил мэр

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Карантин в Украине введен до 31 августа, однако его могут продлить и после этого. В частности, под вопросом остается работа школ. Однако с 1 сентября школы Ивано-Франковска готовятся открыть свои двери для учеников.

Сейчас в городе ведется подготовка учебных заведений к возвращению детей к очному обучению. Местные органы власти планируют, что ученики сядут за школьные парты, несмотря на решения Кабмина о введении карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр города Руслан Марцинкив.

Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений — дети 1 сентября идут в школу! — написал он во вторник.

Марцинкив сообщил, что в школах наносятся специальные разметки движения, обустраиваются места для скрининга температуры и закупаются дезинфекторы.

Мы заботимся о здоровье детей, но заботимся и о надлежащем образовании! Кабмин меняет условия каждый день, но мы ставим цель — создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября, — подчеркнул он.



Напомним, эпидемическая ситуация в области не соответствует критериям для послабления карантина, процент выявления заболевания выше установленного значения в 11%. За сутки на Ивано-Франковщине зафиксировано 114 новых случаев заболевания.