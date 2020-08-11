Как будут встречать 10 тыс. хасидов в Умани, рассказал Кабмин

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Ракурс

Как Украина будет встречать хасидов в Умани этой осенью, рассказали 11 августа в Кабинете министров после завершения заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, в сентябре ожидается паломничество 5−10 тыс. брацлавских хасидов в Умань для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Это вызывает большое беспокойство как у Киева, так и у Министерства иностранных дел Израиля, — добавил чиновник.

В связи с этим Госкомиссия поручила:

МИД — усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине;

МВД — усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана;

Госпогранслужбе — разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы.

Кроме этого, пограничники также будут информировать хасидов о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

По словам Немчинова, во время заседания комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время самых больших религиозных праздников.

Напомним, 14 июля сообщалось, что паломников из Израиля в 2020 году не пустят в Умань. Тогда отмечалось, что в Министерстве иностранных дел заявили о невозможности прибытия десятков тысяч паломников в город в условиях карантина.