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Ракурс
Протест против выборов в Беларуси. Фото: Лига

Не признавать выборы в Беларуси предлагают в Раде (ФОТО)

11 авг 2020, 14:32
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Выборы в Беларуси отказываются признавать легитимными украинские народные депутаты. Они зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде.

Инициатива осуждает насилие власти по отношению к демонстрантам. Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Проект постановления. Фото: Telegram

Нардеп добавил, что зарегистрировал проект постановления о непризнании выборов в Беларуси во вторник, 11 августа. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию поданного документа.

В свою очередь на сайте парламента документ пока не появился.


Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты опубликовали заявление, в котором выразили поддержку белорусскому народу, а также призвали белорусские власти «проявлять сдержанность в отношении протестующих», которые хотят избирать власть правовым способом.

Некоторые украинские политики отличились — народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович и «Слуга народа» Александр Дубинский прокомментировали протесты в Беларуси одинаково в своих постах на Facebook.

Источник: Ракурс


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