Протест против выборов в Беларуси. Фото: Лига

https://racurs.ua/n142330-ne-priznavat-vybory-v-belarusi-predlagaut-v-rade-foto.html

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Выборы в Беларуси отказываются признавать легитимными украинские народные депутаты. Они зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде.

Инициатива осуждает насилие власти по отношению к демонстрантам. Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.





Нардеп добавил, что зарегистрировал проект постановления о непризнании выборов в Беларуси во вторник, 11 августа. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию поданного документа.

В свою очередь на сайте парламента документ пока не появился.

Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты опубликовали заявление, в котором выразили поддержку белорусскому народу, а также призвали белорусские власти «проявлять сдержанность в отношении протестующих», которые хотят избирать власть правовым способом.

Некоторые украинские политики отличились — народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович и «Слуга народа» Александр Дубинский прокомментировали протесты в Беларуси одинаково в своих постах на Facebook.