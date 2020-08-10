Силовой разгон в Беларуси осудили украинские нардепы, напомнив о Революции достоинства

Выборы в Беларуси. Фото: TUT.BY

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Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Сразу после закрытия участков появились первые результаты экзит-полов, которые засвидетельствовали победу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Из-за этого тысячи людей в нескольких городах соседней страны вышли на акции протеста, в результате которых произошли столкновения с правоохранителями.

На эти события отреагировали и в Украине. В частности, народные депутаты опубликовали заявление, в котором выразили поддержку белорусскому народу, а также призвали белорусские власти «проявлять сдержанность в отношении протестующих», которые хотят избирать власть правовым способом. Заявление опубликовала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав — на мирный протест, — отмечается в сообщении.

Депутаты также обратили внимание на то, что протесты начались из-за многочисленных сообщений о нарушениях и фальсификации подсчета голосов.

Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих, — говорится в заявлении.



Нардепы также напомнили, что от честности и прозрачности выборов будет зависеть международная поддержка и защита государственности Беларуси. Кравчук отметила, что это совместное заявление депутатов Верховной Рады, однако кто именно к нему присоединился, неизвестно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сомневается в победе Лукашенко, ведь «далеко не все согласны с объявленными предварительными результатами выборов».