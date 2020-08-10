Ночь протестов против Лукашенко «Жыве Беларусь» — фоторепортаж

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Ракурс

Акция «Жыве Беларусь» состоялась вчера, 9 августа, в ряде городов соседней страны. Тысячи людей вышли на протесты из-за недовольства результатами президентских выборов, победу на которыми, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Полиция применила силу. Правозащитники заявили об одном погибшем и как минимум 223 задержанных.

После закрытия избирательных участков и обнародования первых данных государственного экзитпола в Беларуси стартовали массовые протесты. Впоследствии произошли столкновения протестующих с силовиками, которые применили светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Протесты прошли в Минске, Лиде, Барановичах, Бресте, Гродно, Жодино, Жлобине, Пинске и Кобрине.

По данным правозащитного центра «Вясна», предварительно известно о 223 задержанных, одном погибшем и 50 пострадавших. Десятки жертв акции находятся в больницах Минска. Два отделения военного госпиталя заполнены ранеными. Правозащитники возлагают ответственность за трагические события прошлой ночи на МВД и Совет безопасности Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка на выборах составит не менее 80%, а значит выборы состоялись. По предварительным данным, 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, Тихановскую поддержали более 9% избирателей.