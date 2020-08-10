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Ракурс
Ночь протестов против Лукашенко «Жыве Беларусь» — фоторепортаж

Ночь протестов против Лукашенко «Жыве Беларусь» — фоторепортаж

10 авг 2020, 10:45
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Акция «Жыве Беларусь» состоялась вчера, 9 августа, в ряде городов соседней страны. Тысячи людей вышли на протесты из-за недовольства результатами президентских выборов, победу на которыми, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Полиция применила силу. Правозащитники заявили об одном погибшем и как минимум 223 задержанных.

После закрытия избирательных участков и обнародования первых данных государственного экзитпола в Беларуси стартовали массовые протесты. Впоследствии произошли столкновения протестующих с силовиками, которые применили светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Протесты прошли в Минске, Лиде, Барановичах, Бресте, Гродно, Жодино, Жлобине, Пинске и Кобрине.

По данным правозащитного центра «Вясна», предварительно известно о 223 задержанных, одном погибшем и 50 пострадавших. Десятки жертв акции находятся в больницах Минска. Два отделения военного госпиталя заполнены ранеными. Правозащитники возлагают ответственность за трагические события прошлой ночи на МВД и Совет безопасности Беларуси.

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”


Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка на выборах составит не менее 80%, а значит выборы состоялись. По предварительным данным, 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, Тихановскую поддержали более 9% избирателей.

Источник: Ракурс


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