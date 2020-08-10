Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь” — фоторепортаж

https://racurs.ua/ua/n142262-nich-protestiv-proty-lukashenka-jyve-bilorus-fotoreportaj.html

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Акція «Живе Білорусь» відбулася вчора, 9 серпня, у низці міст сусідньої країни. Тисячі людей вийшли на протести через невдоволення результатами президентських виборів. Поліція застосувала силу. Правозахисники заявили про одного загиблого та щонайменше 223 затриманих.

Після закриття виборчих дільниць і оприлюднення перших даних державного екзит-полу у Білорусі стартували масові протести. Згодом сталися сутички протестувальників з силовиками, які застосували світлошумові гранати, гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Протести пройшли у Мінську, Ліді, Барановичах, Бресті, Гродно, Жодіно, Жлобині, Пінську та Кобрині.

За даними правозахисного центру «Вясна», попередньо відомо про щонайменше 223 затриманих, одного загиблого та 50 потерпілих. Десятки жертв акції перебувають у лікарнях Мінська. Два відділення військового госпіталю заповнено пораненими. Правозахисники покладають відповідальність за трагічні події минулої ночі на МВС та Раду безпеки Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За головну посаду в країні змагалися Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. В білоруській ЦВК заявили, що явка на виборах складе щонайменше 80%, а отже вибори відбулися. За попередніми даними, 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко, за Тихановську проголосували понад 9% виборців.