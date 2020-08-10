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Ракурс
Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь” — фоторепортаж

Ніч протестів проти Лукашенка «Живе Білорусь» — фоторепортаж

10 сер 2020, 10:45
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Акція «Живе Білорусь» відбулася вчора, 9 серпня, у низці міст сусідньої країни. Тисячі людей вийшли на протести через невдоволення результатами президентських виборів. Поліція застосувала силу. Правозахисники заявили про одного загиблого та щонайменше 223 затриманих.

Після закриття виборчих дільниць і оприлюднення перших даних державного екзит-полу у Білорусі стартували масові протести. Згодом сталися сутички протестувальників з силовиками, які застосували світлошумові гранати, гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Протести пройшли у Мінську, Ліді, Барановичах, Бресті, Гродно, Жодіно, Жлобині, Пінську та Кобрині.

За даними правозахисного центру «Вясна», попередньо відомо про щонайменше 223 затриманих, одного загиблого та 50 потерпілих. Десятки жертв акції перебувають у лікарнях Мінська. Два відділення військового госпіталю заповнено пораненими. Правозахисники покладають відповідальність за трагічні події минулої ночі на МВС та Раду безпеки Білорусі.

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”


Ніч протестів проти Лукашенка “Живе Білорусь”

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За головну посаду в країні змагалися Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. В білоруській ЦВК заявили, що явка на виборах складе щонайменше 80%, а отже вибори відбулися. За попередніми даними, 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко, за Тихановську проголосували понад 9% виборців.

Джерело: Ракурс


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