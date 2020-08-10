Тайфун "Чанмі" у Південній Кореї. Фото: BigPicture

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Тайфун «Чанмі» наближається до Корейського півострова та приносить із собою зливи та повені.

Внаслідок зсувів, спричинених сильними дощами, у Південній Кореї загинула 31 людина. Ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Yonhap.









Так, лише минулого тижня в корейському місті Кванджу і в провінціях Південна й Північна Чолла загинули 13 осіб. Ще майже 7 тис. людей у 11 містах і провінціях покинули свої домівки через загрозу підтоплення та обвалу. Наразі понад 3,4 тис. корейців перебувають у пунктах тимчасового розміщення.





Повідомляється, що стихія пошкодила понад 14 тис. будівель, а також майже 4,3 тис. елементів інфраструктури. Через стихію зафіксували майже 700 зсувів, а під воду пішли майже 25 тис. га сільськогосподарських земель.









Наразі синоптики очікують посилення злив через тайфун «Чанмі». Уже у вівторок він пройде в безпосередній близькості від острова Чеджудо, а потім пронесеться південним узбережжям Південної Кореї. Очікується, що країну накриють від 80 до 250 мм опадів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Південна Корея потерпає через найдовші за останні сім років мусонні дощі. Викликані опадами повені змусили тисячі людей залишити свої домівки.