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Тайфун "Чанмі" у Південній Кореї. Фото: BigPicture

Потужні зливи та повені затопили Південну Корею — є загиблі та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

10 сер 2020, 10:30
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Тайфун «Чанмі» наближається до Корейського півострова та приносить із собою зливи та повені.

Внаслідок зсувів, спричинених сильними дощами, у Південній Кореї загинула 31 людина. Ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Yonhap.

Зливи і підтоплення у Південній Кореї. Фото: BigPicture

Зливи і підтоплення у Південній Кореї. Фото: BigPicture

Так, лише минулого тижня в корейському місті Кванджу і в провінціях Південна й Північна Чолла загинули 13 осіб. Ще майже 7 тис. людей у 11 містах і провінціях покинули свої домівки через загрозу підтоплення та обвалу. Наразі понад 3,4 тис. корейців перебувають у пунктах тимчасового розміщення.

Зливи і підтоплення у Південній Кореї. Фото: BigPicture

Повідомляється, що стихія пошкодила понад 14 тис. будівель, а також майже 4,3 тис. елементів інфраструктури. Через стихію зафіксували майже 700 зсувів, а під воду пішли майже 25 тис. га сільськогосподарських земель.



Зливи і підтоплення у Південній Кореї. Фото: BigPicture


Наразі синоптики очікують посилення злив через тайфун «Чанмі». Уже у вівторок він пройде в безпосередній близькості від острова Чеджудо, а потім пронесеться південним узбережжям Південної Кореї. Очікується, що країну накриють від 80 до 250 мм опадів.

Тайфун "Чанмі". Фото: РИА

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Південна Корея потерпає через найдовші за останні сім років мусонні дощі. Викликані опадами повені змусили тисячі людей залишити свої домівки.


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