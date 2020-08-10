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Ракурс
Тайфун "Чанми" в Южной Корее. Фото: BigPicture

Мощные ливни и наводнения затопили Южную Корею — есть погибшие и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

10 авг 2020, 10:30
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Тайфун «Чанми» приближается к Корейскому полуострову и приносит с собой ливни и наводнения.

В результате оползней, вызванных сильными дождями, в Южной Корее погиб 31 человек. Еще 11 человек объявлены пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap.

Ливни и затопления в Южной Корее. Фото: BigPicture
Ливни и затопления в Южной Корее. Фото: BigPicture

Так, только на прошлой неделе в корейском городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла погибли 13 человек. Еще почти 7 тыс. человек в 11 городах и провинциях покинули свои дома из-за угрозы подтопления и обрушения. Сейчас более 3,4 тыс. корейцев находятся в пунктах временного размещения.

Ливни и затопления в Южной Корее. Фото: BigPicture

Сообщается, что стихия повредила более 14 тыс. зданий, а также почти 4,3 тыс. элементов инфраструктуры. Разрушены мосты и автомагистрали. Из-за стихии зафиксировали почти 700 оползней, а под воду ушли 25 тыс. га сельскохозяйственных земель.


Ливни и затопления в Южной Корее. Фото: BigPicture

Сейчас синоптики ожидают усиление ливней из-за тайфуна «Чанми». Уже во вторник он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а затем пронесется по южному побережью Южной Кореи. Ожидается, что страну накроют от 80 до 250 мм осадков.

Тайфун "Чанми". Фото: РИА

Напомним, ранее мы сообщали, что Южная Корея страдает от самых продолжительных за последние семь лет муссонных дождей. Вызванные осадками наводнения заставили тысячи людей покинуть свои дома.


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