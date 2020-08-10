Тайфун "Чанми" в Южной Корее. Фото: BigPicture

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Тайфун «Чанми» приближается к Корейскому полуострову и приносит с собой ливни и наводнения.

В результате оползней, вызванных сильными дождями, в Южной Корее погиб 31 человек. Еще 11 человек объявлены пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap.









Так, только на прошлой неделе в корейском городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла погибли 13 человек. Еще почти 7 тыс. человек в 11 городах и провинциях покинули свои дома из-за угрозы подтопления и обрушения. Сейчас более 3,4 тыс. корейцев находятся в пунктах временного размещения.





Сообщается, что стихия повредила более 14 тыс. зданий, а также почти 4,3 тыс. элементов инфраструктуры. Разрушены мосты и автомагистрали. Из-за стихии зафиксировали почти 700 оползней, а под воду ушли 25 тыс. га сельскохозяйственных земель.





Сейчас синоптики ожидают усиление ливней из-за тайфуна «Чанми». Уже во вторник он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а затем пронесется по южному побережью Южной Кореи. Ожидается, что страну накроют от 80 до 250 мм осадков.







Напомним, ранее мы сообщали, что Южная Корея страдает от самых продолжительных за последние семь лет муссонных дождей. Вызванные осадками наводнения заставили тысячи людей покинуть свои дома.