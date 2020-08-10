Силовий розгін у Білорусі засудили українські нардепи, згадавши Революцію гідності

Вибори у Білорусі. Фото: TUT.BY

https://racurs.ua/ua/n142266-sylovyy-rozgin-u-bilorusi-zasudyly-ukrayinski-nardepy-zgadavshy-revoluciu-gidnosti.html

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Вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Одразу після закриття дільниць з’явилися перші результати екзит-полів, які засвідчили перемогу чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Через це тисячі людей у декількох містах сусідньої країни вийшли на акції протесту, внаслідок котрих сталися сутички з правоохоронцями.

На ці події відреагували й в Україні. Зокрема, народні депутати опублікували заяву, у якій висловили підтримку білоруському народу, а також закликали білоруську владу «проявляти стриманість щодо протестуючих», які хочуть обирати владу у правовий спосіб. Заяву опублікувала заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам. Пам’ять про ці жертви спонукає нас закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестуючих, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав — на мирний протест, — зазначається в повідомлені.

Депутати також звернули увагу на те, що протести відбулися через численні повідомлення про порушення та фальсифікацію підрахунків голосів.

Задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих, — йдеться у заяві.



Нардепи також нагадали, що від чесності та прозорості виборів буде залежати міжнародна підтримка та захист державності Білорусі. Кравчук зазначила, що це спільна заява депутатів Верховної Ради, проте хто саме до неї приєднався, невідомо.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що сумнівається у перемозі Лукашенка, адже «далеко не всі згодні з оголошеними попередніми результатами виборів».