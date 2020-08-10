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Вдвое меньше больных на коронавирус выявили в Киеве — коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве пошел на спад (ИНФОГРАФИКА)

10 авг 2020, 11:22
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Коронавирус в Киеве пошел на спад. У скольких жителей Киева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 за минувшие сутки, 9 августа, рассказал сегодня утром мэр столицы Виталий Кличко.

Число больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. По состоянию на утро 10 августа в столице уже 9 тыс. 564 подтвержденных случая заболевания COVID-19, — написал Кличко в Телеграмм.

Заболели:

  • 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет;

  • 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;

  • две девочки — 2 и 15 лет;

  • один мальчик 4 лет.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 11 пациентов. Все остальные инфицированные находятся на самоизоляции.

Динаміка захворювання на коронавірус у Києві. / Фото: РБНО

Динаміка захворювання на коронавірус у Києві. / Фото: РБНО

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

  • Днепровском районе — 14;

  • Дарницком — 10;

  • Деснянском районе — 9.

Вирус не отступает, будьте осторожны! Берегите себя! — резюмировал Кличко.

Коронавірус у Києві


Напомним, коронавирус в Украине 9 августа подкосил еще свыше тысячи человек — заболевание подтвердили у 1 тыс. 8 человек. 387 пациентов выздоровели, а 25 — умерли. Уже больше недели в стране обнаруживают в сутки более 1 тыс. заболевших.

Всего за время эпидемии лабораторно подтверждено 80 тыс. 949 случаев COVID-19 в Украине.

Источник: Ракурс


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