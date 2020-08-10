Вдвое меньше больных на коронавирус выявили в Киеве — коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве пошел на спад (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142265-koronavirus-v-kieve-poshel-na-spad-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве пошел на спад. У скольких жителей Киева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 за минувшие сутки, 9 августа, рассказал сегодня утром мэр столицы Виталий Кличко.
Число больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. По состоянию на утро 10 августа в столице уже 9 тыс. 564 подтвержденных случая заболевания COVID-19, — написал Кличко в Телеграмм.
Заболели:
40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет;
23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;
две девочки — 2 и 15 лет;
один мальчик 4 лет.
В киевские больницы пришлось госпитализировать 11 пациентов. Все остальные инфицированные находятся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:
Днепровском районе — 14;
Дарницком — 10;
Деснянском районе — 9.
Вирус не отступает, будьте осторожны! Берегите себя! — резюмировал Кличко.
Напомним, коронавирус в Украине 9 августа подкосил еще свыше тысячи человек — заболевание подтвердили у 1 тыс. 8 человек. 387 пациентов выздоровели, а 25 — умерли. Уже больше недели в стране обнаруживают в сутки более 1 тыс. заболевших.
Всего за время эпидемии лабораторно подтверждено 80 тыс. 949 случаев COVID-19 в Украине.