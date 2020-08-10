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Удвічі менше інфікованих коронавірусом виявили у Києві — коронавірус у Києві
Коронавірус у Києві пішов на спад (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n142265-koronavirus-u-kyievi-pishov-na-spad-infografika.htmlРакурс
У скількох мешканців Києва виявили коронавірусну інфекцію COVID-19 впродовж 9 серпня, розповів сьогодні зранку міський голова столиці Віталій Кличко.
Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 осіб. Станом на ранок 10 серпня в столиці вже 9 тис. 564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, — написав Кличко у Телеграм.
Захворіли:
40 жінок віком від 19 до 81 років;
23 чоловіки віком від 22 до 78 років;
дві дівчинки — 2 та 15 років;
один хлопчик 4 років.
До київських лікарень довелося госпіталізувати 11 пацієнтів. Всі інші інфіковані перебувають на самоізоляції.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
Дніпровському районі — 14;
Дарницькому — 10;
Деснянському районі — 9.
Вірус не відступає, тому будьте обережними! Бережіть себе!, — додав Кличко.
Нагадаємо, коронавірус в Україні 9 серпня підкосив ще понад тисячу осіб — захворювання підтвердили у 1 тис. 8 людей. 387 пацієнтів одужало, а 25 — померло. Вже більше тижня в країні виявляють за добу понад 1 тис. хворих.
Загалом за весь час епідемії лабораторно підтверджено вже 80 тис. 949 випадків COVID-19.
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