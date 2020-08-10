Удвічі менше інфікованих коронавірусом виявили у Києві — коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n142265-koronavirus-u-kyievi-pishov-na-spad-infografika.html

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У скількох мешканців Києва виявили коронавірусну інфекцію COVID-19 впродовж 9 серпня, розповів сьогодні зранку міський голова столиці Віталій Кличко.

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 осіб. Станом на ранок 10 серпня в столиці вже 9 тис. 564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, — написав Кличко у Телеграм.

Захворіли:

40 жінок віком від 19 до 81 років;

23 чоловіки віком від 22 до 78 років;

дві дівчинки — 2 та 15 років;

один хлопчик 4 років.

До київських лікарень довелося госпіталізувати 11 пацієнтів. Всі інші інфіковані перебувають на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дніпровському районі — 14;

Дарницькому — 10;

Деснянському районі — 9.

Вірус не відступає, тому будьте обережними! Бережіть себе!, — додав Кличко.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 9 серпня підкосив ще понад тисячу осіб — захворювання підтвердили у 1 тис. 8 людей. 387 пацієнтів одужало, а 25 — померло. Вже більше тижня в країні виявляють за добу понад 1 тис. хворих.

Загалом за весь час епідемії лабораторно підтверджено вже 80 тис. 949 випадків COVID-19.