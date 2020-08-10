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Яна Клочкова. Фото: Сегодня

Жертвой воров стала легендарная украинская чемпионка (ФОТО)

10 авг 2020, 11:11
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Яна Клочкова, украинская олимпийская чемпионка по плаванию, стала жертвой ограбления.

Трое грабителей ворвались в квартиру пловчихи, несмотря на сигнализацию, сложные замки и консьержа. Об этом сообщил друг олимпийской чемпионки, бизнесмен Тимофей Нагорный.

Медали и награды чемпионки. Фото: Facebook

Полиция проверила место преступления вместе с владелицей, но обнаружить, что именно украли преступники, не удалось. Награды пловчихи не тронули, как и ценные вещи. Но отмечается, что вся квартира была перевернута вверх ногами. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

Полиция начала разыскивать воров. Фото: Facebook

Накануне события четырехкратной олимпийской чемпионке Яне Клочковой исполнилось 38 лет. Она победила на Летних Олимпийских играх 2000 и 2004 годов в комплексном плавании, а также получила серебряную медаль в 2000 году. Является членом Президиума Федерации плавания Украины. В конце лета 2015 года отдыхала в аннексированном Крыму.


Снятие отпечатков пальцев. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что украинскую чемпионку Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 м и золотого призера Европейских игр 2019 года в командных соревнованиях Наталью Кроль дисквалифицировали.

Причиной дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил по результатам расследования, проведенного отделом добропорядочности в легкой атлетике.

Источник: Ракурс


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