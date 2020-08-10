Яна Клочкова. Фото: Сегодня

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Ракурс

Яна Клочкова, украинская олимпийская чемпионка по плаванию, стала жертвой ограбления.

Трое грабителей ворвались в квартиру пловчихи, несмотря на сигнализацию, сложные замки и консьержа. Об этом сообщил друг олимпийской чемпионки, бизнесмен Тимофей Нагорный.







Полиция проверила место преступления вместе с владелицей, но обнаружить, что именно украли преступники, не удалось. Награды пловчихи не тронули, как и ценные вещи. Но отмечается, что вся квартира была перевернута вверх ногами. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.





Накануне события четырехкратной олимпийской чемпионке Яне Клочковой исполнилось 38 лет. Она победила на Летних Олимпийских играх 2000 и 2004 годов в комплексном плавании, а также получила серебряную медаль в 2000 году. Является членом Президиума Федерации плавания Украины. В конце лета 2015 года отдыхала в аннексированном Крыму.





Напомним, ранее мы сообщали, что украинскую чемпионку Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 м и золотого призера Европейских игр 2019 года в командных соревнованиях Наталью Кроль дисквалифицировали.

Причиной дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил по результатам расследования, проведенного отделом добропорядочности в легкой атлетике.