Пока Лукашенко поздравляют с победой, Россия предупредила о «плачевных последствиях»

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Выборы в Беларуси признали демократическими Китай и Казахстан. В Росии же предупредили о «плачевных последствиях» ухудшения отношений Минска с Москвой.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента, сообщает государственное агентство «Белта» в Телеграм.

Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства, — заявил китайский лидер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Лукашенко с победой. А вот премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси.

Между тем заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал росСМИ отношения Кремля и Лукашенко.

Он отметил, что любые события в стране — это ее внутреннее дело. Но Медведев считает, что «российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой во время избирательной кампании». Он назвал сегодняшние события в Беларуси «несложной политической технологией».

Вылепить образ врага и с помощью этого способа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Последствия будут печальные, — сказал Медведев.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отреагировал на результаты президентских выборов в Беларуси. Глава государства в своем заявлении напомнил, что «далеко не все согласны с объявленными предварительными результатами выборов».

В совместном заявлении президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Ґитанас Науседа призвали белорусские власти отказаться от насилия и «уважать основные свободы и права человека, гражданские права, включая права национальных меньшинств и право на свободу выражения взглядов».

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Независимые наблюдатели сообщают о массовых нарушениях на участках. Люди в разных городах страны вышли на протесты. Произошли столкновения с правоохранителями. На массовые беспорядки и ночной разгон протестующих в Минске реакции от Лукашенко пока не последовало.