Доки Лукашенка вітають з перемогою, Росія попередила про «плачевні наслідки», фото — YouTube

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Вибори у Білорусі визнали демократичними Китай і Казахстан. У Росії ж попередили про «плачевні наслідки» погіршення відносин Мінська з Москвою.

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін першим привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента, повідомляє державне агентство «Белта» у Телеграм.

Впевнений, що під вашим керівництвом Білорусь обов’язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва, — заявив китайський лідер.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також привітав Лукашенка з перемогою. А ось прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував провести надзвичайний саміт ЄС по Білорусі.

Тим часом заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував відносини Кремля та Лукашенко.

Він зазначив, що будь-які події в країні — це внутрішні справи, але Медведєв вважає, що «російсько-білоруські відносини стали дрібної розмінною монетою під час виборчої кампанії». Він назвав сьогоднішні події в Білорусі «нескладною політичною технологією».

Виліпити образ ворога і за допомогою цього способу домогтися політичного результату. А далі хоч трава не рости або гори все синім полум’ям. Наслідки у цього будуть сумні, — сказав Медведєв.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на результати президентських виборів у Білорусі. Глава держави у своїй заяві нагадав, що «далеко не всі згодні з оголошеними попередніми результатами виборів».

У спільній заяві президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Ґітанас Науседа закликали білоруську владу відмовитися від насильства та «поважати основні свободи та права людини, громадянські права, включаючи права національних меншин та право на свободу вираження поглядів».

У неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Незалежні спостерігачі повідомляють про масові порушення на дільницях. Люди в різних містах країни вийшли на протести. Відбулися сутички з правоохоронцями.

На масові заворушення і нічний розгін протестувальників у Мінську реакції від Лукашенка наразі не було.