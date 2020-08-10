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Ракурс
Яна Клочкова. Фото: Сегодня

Жертвою крадіїв стала легендарна українська чемпіонка (ФОТО)

10 сер 2020, 11:11
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Яна Клочкова, українська олімпійська чемпіонка з плавання, стала жертвою пограбування.

Троє грабіжників вдерлися до квартири плавчині попри сигналізацію, складні замки та консьєржа. Про це повідомив друг олімпійської чемпіонки, бізнесмен Тимофій Нагорний у Facebook.

Медалі та нагороди чемпіонки. Фото: Facebook

Поліція перевірила місце злочину разом із власницею, але виявити, що саме вкрали злочинці не вдалося. Нагороди плавчині не поцупили, як і цінні речі. Але вся квартира була перевернута догори дриґом. Наразі поліція розшукує зловмисників.

Поліція розпочала пошуки крадіїв. Фото: Facebook

Напередодні події чотирикратній олімпійській чемпіонці Яні Клочковій виповнилося 38 років. Вона здобула перемогу на Літніх Олімпійських іграх 2000 та 2004 років у комплексному плаванні, а також срібну медаль у 2000 році. Вона є членом Президії Федерації плавання України. Наприкінці літа 2015 відпочивала в анексованому Криму.

Зняття відбитків пальців. Фото: Facebook


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українську чемпіонку Європи 2016 та 2018 років із бігу на 800 м та золоту призерку Європейських ігор 2019 року в командних змаганнях Наталію Кроль дискваліфікували.

Причиною дискваліфікації стало порушення антидопінгових правил за результатами розслідування, проведеного Відділом доброчесності в легкій атлетиці.

Джерело: Ракурс


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