Яна Клочкова. Фото: Сегодня

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Ракурс

Яна Клочкова, українська олімпійська чемпіонка з плавання, стала жертвою пограбування.

Троє грабіжників вдерлися до квартири плавчині попри сигналізацію, складні замки та консьєржа. Про це повідомив друг олімпійської чемпіонки, бізнесмен Тимофій Нагорний у Facebook.





Поліція перевірила місце злочину разом із власницею, але виявити, що саме вкрали злочинці не вдалося. Нагороди плавчині не поцупили, як і цінні речі. Але вся квартира була перевернута догори дриґом. Наразі поліція розшукує зловмисників.





Напередодні події чотирикратній олімпійській чемпіонці Яні Клочковій виповнилося 38 років. Вона здобула перемогу на Літніх Олімпійських іграх 2000 та 2004 років у комплексному плаванні, а також срібну медаль у 2000 році. Вона є членом Президії Федерації плавання України. Наприкінці літа 2015 відпочивала в анексованому Криму.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українську чемпіонку Європи 2016 та 2018 років із бігу на 800 м та золоту призерку Європейських ігор 2019 року в командних змаганнях Наталію Кроль дискваліфікували.

Причиною дискваліфікації стало порушення антидопінгових правил за результатами розслідування, проведеного Відділом доброчесності в легкій атлетиці.