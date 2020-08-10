Рабинович и Дубинский «под копирку» высказались о протестах в Беларуси

Александр Дубинский и Вадим Рабинович. Фото: Дивись. инфо

https://racurs.ua/n142277-rabinovich-i-dubinskiy-pod-kopirku-vyskazalis-o-protestah-v-belarusi.html

Ракурс

Выборы в Беларуси прокомментировали украинские народные депутаты Александр Дубинский из фракции «Слуга народа» и Вадим Рабинович из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Нардепы сошлись в мыслях по поводу события настолько сильно, что их тексты оказались абсолютно идентичными. Об этом стало известно из постов политиков в Facebook.

Оба нардепа поддержали насилие по отношению к протестующим со стороны властей Беларуси и заявили, что закон должен быть один для всех.









Отметим, что высказывания политиков появились практически в одно и то же время. А затем на странице Вадима Рабиновича появилась приписка «из сети».





Напомним, ранее мы сообщали, что на выборы в Беларуси отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства в своем заявлении напомнил, что не все согласны с результатами выборов.

В свою очередь силовой разгон в Беларуси осудили украинские нардепы, напомнив о Революции достоинства. Они опубликовали заявление, в котором выразили поддержку белорусскому народу.