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Ракурс
Александр Дубинский и Вадим Рабинович. Фото: Дивись. инфо

Рабинович и Дубинский «под копирку» высказались о протестах в Беларуси

10 авг 2020, 14:06
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Выборы в Беларуси прокомментировали украинские народные депутаты Александр Дубинский из фракции «Слуга народа» и Вадим Рабинович из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Нардепы сошлись в мыслях по поводу события настолько сильно, что их тексты оказались абсолютно идентичными. Об этом стало известно из постов политиков в Facebook.

Оба нардепа поддержали насилие по отношению к протестующим со стороны властей Беларуси и заявили, что закон должен быть один для всех.

Пост Александра Дубинского. Скриншот: Facebook

Пост Вадима Рабиновича. Скриншот: Facebook

Отметим, что высказывания политиков появились практически в одно и то же время. А затем на странице Вадима Рабиновича появилась приписка «из сети».

Пост Вадима Рабиновича. Скриншот: Facebook


Напомним, ранее мы сообщали, что на выборы в Беларуси отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства в своем заявлении напомнил, что не все согласны с результатами выборов.

В свою очередь силовой разгон в Беларуси осудили украинские нардепы, напомнив о Революции достоинства. Они опубликовали заявление, в котором выразили поддержку белорусскому народу.

Источник: Ракурс


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