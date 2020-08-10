Мощное извержение вулкана началось в Индонезии — новости мира

https://racurs.ua/n142276-vulkan-v-indonezii-vybrosil-gigantskiy-stolb-pepla-foto-video.html

Ракурс

Извержение вулкана Синабунг началось на индонезийском острове Суматра. Сегодня кратер выбросил массивный столб пепла и дыма высотой 5 км. Населенные пункты близ горы Синабунг укутаны вулканический пеплом.

Вулкан на севере острова Суматра грохочет с 2010 года, а в 2016 году произошло смертельное извержение. В последние дни активность вулкана снова возросла, пишет Reuters.

Звук был похож на гром, он длился менее 30 секунд, — сказал местный житель Фахрур Рози Паси.

Индонезийский вулкан в понедельник после более чем года «молчания» выбросил гигантское облако горячего пепла, вследствие чего видимость на части острова сильно ухудшилась.

Местных жителей и туристов предупредили о возможном потоке лавы, а также рекомендовали держаться в радиусе 3 км от кратера и носить маски.

Сообщений о жертвах на текущий момент не поступало. Представитель ведомства гражданской авиации сообщил, что полеты в этот регион еще выполняются.

Синабунг расположен в одной из самых вулканически активных стран мира. Он «спал» на протяжении веков, прежде чем мощное извержение произошло в 2010 году.