Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Мощное извержение вулкана началось в Индонезии — новости мира

Вулкан в Индонезии выбросил гигантский столб пепла (ФОТО, ВИДЕО)

10 авг 2020, 14:02
999

Извержение вулкана Синабунг началось на индонезийском острове Суматра. Сегодня кратер выбросил массивный столб пепла и дыма высотой 5 км. Населенные пункты близ горы Синабунг укутаны вулканический пеплом.

Вулкан на севере острова Суматра грохочет с 2010 года, а в 2016 году произошло смертельное извержение. В последние дни активность вулкана снова возросла, пишет Reuters.

Звук был похож на гром, он длился менее 30 секунд, — сказал местный житель Фахрур Рози Паси.

Индонезийский вулкан в понедельник после более чем года «молчания» выбросил гигантское облако горячего пепла, вследствие чего видимость на части острова сильно ухудшилась.

Местных жителей и туристов предупредили о возможном потоке лавы, а также рекомендовали держаться в радиусе 3 км от кратера и носить маски.

Сообщений о жертвах на текущий момент не поступало. Представитель ведомства гражданской авиации сообщил, что полеты в этот регион еще выполняются.

Синабунг расположен в одной из самых вулканически активных стран мира. Он «спал» на протяжении веков, прежде чем мощное извержение произошло в 2010 году.

Потужне виверження вулкану почалося в Індонезії


Потужне виверження вулкану почалося в Індонезії

Потужне виверження вулкану почалося в Індонезії


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров