Мощное извержение вулкана началось в Индонезии — новости мира

Вулкан в Индонезии выбросил гигантский столб пепла (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142276-vulkan-v-indonezii-vybrosil-gigantskiy-stolb-pepla-foto-video.htmlРакурс
Извержение вулкана Синабунг началось на индонезийском острове Суматра. Сегодня кратер выбросил массивный столб пепла и дыма высотой 5 км. Населенные пункты близ горы Синабунг укутаны вулканический пеплом.
Вулкан на севере острова Суматра грохочет с 2010 года, а в 2016 году произошло смертельное извержение. В последние дни активность вулкана снова возросла, пишет Reuters.
Звук был похож на гром, он длился менее 30 секунд, — сказал местный житель Фахрур Рози Паси.
Индонезийский вулкан в понедельник после более чем года «молчания» выбросил гигантское облако горячего пепла, вследствие чего видимость на части острова сильно ухудшилась.
Местных жителей и туристов предупредили о возможном потоке лавы, а также рекомендовали держаться в радиусе 3 км от кратера и носить маски.
Сообщений о жертвах на текущий момент не поступало. Представитель ведомства гражданской авиации сообщил, что полеты в этот регион еще выполняются.
Синабунг расположен в одной из самых вулканически активных стран мира. Он «спал» на протяжении веков, прежде чем мощное извержение произошло в 2010 году.