Лукашенко назвал выборы праздником, а протестующих — «овцами», фото — Громадське

https://racurs.ua/n142275-lukashenko-nazval-vybory-prazdnikom-a-protestuuschih-ovcami.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, сделал первое заявление после начала масштабных протестов в стране.

Он заявил, что выборы прошли, как праздник, который кому-то захотелось испортить, а также о том, что участниками акций протеста управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы звонки из Польши, Великобритании и Чехии, сообщает «БелТа».

Лукашенко впервые вышел в свет за последние сутки. Он встретился с руководителем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым. Последний раз его видели на публике на избирательном участке.

Президент сказал, что «политика одна — это люди», а демонстранты не понимают, что делают, потому что «ими уже начали управлять».

Мы фиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии. Управляли нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают. Я предупреждал: «Майдана не будет, как бы это кому-то не хотелось». Поэтому надо успокоиться, чтобы потом не было больно, — заявил Лукашенко.

Он пообещал «ответ на неправомерные действия». И напомнил, что в столкновениях ранены 25 ОМОНовцев — у них переломы рук и ног.

Они ответили. Что теперь — плакать? — сказал Лукашенко, не упомянув об избиениях протестующих.

Он также умолчал о возможных фальсификациях на выборах и считает, что окончательные результаты могут быть для него еще выше 80%.

Напомним, что Китай и Россия уже отреагировали на результаты выборов — Си Цзиньпин и Владимир Путин поздравили Лукашенко с победой. Зеленский призвал белорусов к переговорам и отказу от насилия.

Оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская назвала себя победителем выборов — она ​​не признает результаты ЦИК и готова к долговременным протестам. В то же время Тихановская призывает власти к диалогу, поскольку считает насилие недопустимым.