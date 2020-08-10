Чрезвычайная ситуация на Маврикии — японский танкер разлил тонны нефти

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Маврикий объявил чрезвычайную ситуацию после того, как японский танкер MV Wakashio, перевозивший тысячи тонн сырой нефти, сел на мель близ островов. Утечка нефти грозит для островного государства экологической катастрофой.

Власти Маврикия предупреждают, что танкер «трещит по швам» и вскоре может расколоться. Около 1 тыс. т нефти уже вытекли в Индийский океан близ курортных пляжей Маврикия, пишет Daily Mail.

Нефтяной танкер еще 25 июля сел на мель на коралловом рифе, населенном исчезающими видами флоры и фауны. Аэроснимки демонстрируют масштабы катастрофы: нефть уже достигла пляжей с белым песком.

Маврикий объявил беспрецедентную экологическую катастрофу на фоне опасений о необратимом ущербе для природы.

Напомним, ранее мы сообщали, что проблема с танкером «Делфи» в Одессе признана чрезвычайной ситуацией.