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Надзвичайна ситуація на Маврикії — японський танкер розлив тонни нафти — новини світу

Надзвичайна ситуація на Маврикії — японський танкер розлив тонни нафти (ФОТО, ВІДЕО)

10 сер 2020, 13:26
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Маврикій оголосив надзвичайну ситуацію після того, як японський танкер MV Wakashio, який перевозив тисячі тонн сирої нафти, сів на мілину поблизу островів. Витік нафти загрожує для острівної держави екологічною катастрофою.

Влада Маврикію попереджає, що танкер «тріщить по швах» і незабаром може розколотися. Близько 1 тис. т нафти вже витекли в Індійський океан поблизу курортних пляжів Маврикію, пише Daily Mail.

Нафтовий танкер ще 25 липня сів на мілину на кораловому рифі, населеному зникаючими видами флори і фауни. Аерознімки демонструють масштаби катастрофи: нафта вже досягла пляжів із білим піском.

Маврикій оголосив безпрецедентну екологічну катастрофу на тлі побоювань щодо незворотних збитків для природи.

Японський танкер розлив тонни нафти біля Маврикію

Надзвичайна ситуація на Маврикії

Надзвичайна ситуація на Маврикії

Надзвичайна ситуація на Маврикії

Надзвичайна ситуація на Маврикії


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проблема з танкером «Делфі» в Одесі визнана надзвичайною ситуацією.


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