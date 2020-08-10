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Ракурс
Погода в Києві. Фото: Pixabay

Шквали та град накриють Київ (КАРТА)

10 сер 2020, 13:10
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Погода у Києві різко зіпсується сьогодні, 10 серпня. На столицю насувається грозовий фронт. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Синоптики прогнозують сильні зливи та град, очікуються шквали. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

Штормове попередження у Києві. Карта: Lightningmaps

Через ускладнення погодних умов комунальники працюють у посиленому режимі, на місцях можливих підтоплень чергує спецтехніка. Для ліквідації наслідків стихії залучили 72 одиниці спецтранспорту.


За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Удень розпочнеться дощ, проте ближче до вечора він закінчиться, і більше сьогодні опадів не буде. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура у столиці вдень 25−27°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україною пронісся потужний шторм. Чимало міст та сіл підтопили рясні зливи, майже 200 населених пунктів були без електропостачання.

Джерело: Ракурс


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